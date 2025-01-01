В долине Егошихи в Перми установили информационные стелы Они находятся вблизи остановочных пунктов Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Перми

В долине Егошихи в Перми установили восемь информационных стел. Об этом сообщает городская администрация.

Стелы появились вблизи остановок, расположенных рядом с парками. Например, стелы можно найти в сквере Татищева, в сквере на площади Дружбы, по ул. Дружбы, 34а и ул. Революции, 5а и 6, на пересечении с ул. Макаренко и б. Гагарина, а также по б. Гагарина, 74 и 70б.

В каждой стеле есть видеомаршрут, который показывает, как добраться до ближайшего входа в парк в долине Егошихи. Кроме того, в них есть краткое описание каждого парка, а также пешеходных маршрутов и их протяжённость, площадок для спорта и отдыха, детских и смотровых площадок.

«Установка информационных стел — важный шаг в развитии городской среды и популяризации активного отдыха на природе, который позволит пермякам и гостям города лучше ориентироваться в том, как добраться до парков в долине Егошихи», — добавили в мэрии Перми.

