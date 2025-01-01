В Пермском крае скончался руководитель воскресной школы Денис Зенков Ему было 37 лет Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской митрополии РПЦ

Как сообщили в Пермской митрополии РПЦ, 6 сентября в возрасте 37 лет скоропостижно скончался выпускник Пермской духовной семинарии и руководитель воскресной школы при Пророко-Илиинском храме в п. Юг Денис Зенков.

Преодолевая недуг, он служил Церкви, исполняя различные церковные обязанности, отметили в митрополии.

Заупокойное богослужение по новопреставленному Дионисию пройдет в Пророко-Илиинском храме поселка Юг 9 сентября, сразу после окончания Божественной литургии.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о том, что 6 сентября в Прикамье скончался также протоиерей Геннадий Ламекин, который до конца своих дней служил настоятелем Петропавловского храма в с. Елово.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.