В Пермском крае ушёл из жизни протоиерей Геннадий Ламекин Ему было 57 лет

Фото: пресс-служба Пермской митрополии РПЦ

Пермская митрополия Русской Православной Церкви известила о смерти протоиерея Геннадия Ламекина, который скончался 6 сентября. До самого конца своих дней отец Геннадий служил настоятелем Петропавловского храма в с. Елово.

Геннадий Ламекин родился 13 сентября 1967 года в п. Хотимск (Могилёвская обл.). С 1986 по 1988 год проходил обязательную военную службу в инженерных войсках. В 1990 году завершил обучение в Минской духовной семинарии. Архиепископ Пермский и Соликамский Афанасий 5 ноября 1990 года совершил его рукоположение в священнический сан.

«За период своего служения отец Геннадий заслужил любовь и почтение у своих прихожан, и его кончина является невосполнимой потерей для всех, кто был с ним знаком», – сказано в некрологе Пермской митрополии.

Церемония отпевания священника Геннадия состоялась 8 сентября в Петропавловском храме с. Елово.

