Транспортная прокуратура начала проверку по факту схода с рельсов вагонов под Пермью

фото: транспортная прокуратура

В связи с происшествием на железнодорожной магистрали в Пермском крае транспортная прокуратура инициировала проверку, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, утром 8 сентября на станции Пермь Сортировочная Свердловской железной дороги во время маневровых операций сошли с рельсов 9 вагонов грузового состава. Опрокидывания вагонов не произошло, человеческих жертв удалось избежать, график движения поездов остался неизменным.

Транспортная прокуратура Перми начала расследование инцидента. Будет проанализировано соблюдение нормативных актов, регулирующих безопасность движения и использование ж/д транспорта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что инцидент произошёл в 6:41 на 10-м пути сортировочного узла.

