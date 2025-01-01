Девять товарных вагонов сошли с рельсов в Перми Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Утром 8 сентября, в 6:41, на станции Пермь Сортировочная зафиксирован инцидент — девять вагонов грузового состава по невыясненным пока причинам сошли с рельсов. Всё произошло на 10-м пути сортировочного узла. Об этом пишет ВЕТТА.

Согласно предварительным данным, предоставленным пресс-службой СвЖД, пострадавших нет. Отмечается, что данный случай не вызвал задержек в расписании пассажирских и других поездов, курсирующих по данному направлению. Движение осуществляется в штатном режиме.

Для устранения последствий аварии к месту происшествия незамедлительно отправлена специализированная техника. Причины произошедшего выясняются экспертной комиссией.

