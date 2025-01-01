Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Четыре пермских проекта вошли в шорт-лист «Музейного Олимпа» «Хохловка» может стать «Музеем года» Поделиться Твитнуть

Фото: Елена Бахур

На сайте российского национального конкурса музеев «Музейный Олимп» появился шорт-лист номинантов на одноимённую премию. Из пяти пермских проектов, которые присутствовали в лонг-листе, на финиш вышли четыре.

В номинации «Выставка» присутствуют проект Пермского краеведческого музея «Городу нужен герой» и серия моновыставок Пермской художественной галереи «Четыре истории. От реставрации к интерпретации». Всего в номинации — шесть проектов. С пермскими претендентами соревнуются выставки из двух статусных московских музеев, а также из Казани и Петропавловска-Камчатского.

В номинации «Музей — детям» из пяти проектов — один пермский: это пространство «Тут» для детей, подростков и молодых взрослых в Пермской арт-резиденции.

В главной номинации — «Музей года» — присутствует Архитектурно-этнографический музей «Хохловка». В этой номинации всего три финалиста. С пермским музеем под открытым небом соревнуются Национальный центр Виктора Петровича Астафьева (Красноярский край) и Сланцевский историко-краеведческий музей (Сланцы, Ленинградская обл.).

Победитель будет определён по результатам очных защит, которые пройдут в октябре. В ноябре премия будет вручаться, по традиции. в музее-заповеднике "Гатчина".

