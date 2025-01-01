На севере Прикамья за 20 млн рублей продают завод по производству безалкогольных напитков Бизнес основан в 2000 году Поделиться Твитнуть

На севере Пермского края продают завод по производству безалкогольных напитков. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте «Авито».

В объявлении указано, что бизнес основан в 2000 году в «экологически чистом районе». Площадь производственного здания составляет 260 кв. м, а земельного участка — 764 кв. м. Земля находится в собственности, при этом есть возможность расширения участка.





Предприятие оснащено полуавтоматической линией розлива, водоподготовкой с системой водоочистки. Завод работает с готовыми рецептурами и по программе «Честный знак».





Завод обладает базой из более 500 контрагентов, а также сформированным штатом в 15 чел. По информации собственника, окупаемость составит менее года.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми за 65 млн руб. продают здание ресторана «Партизан».

