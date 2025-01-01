В Перми за 65 млн рублей продают здание ресторана «Партизан» Оно расположено на Комсомольском проспекте, 44А Поделиться Твитнуть

В Перми ищут нового собственника двухэтажного здания, в котором расположен ресторан «Партизан». Как сообщает корпорация «Перспектива», с которой заключён договор на реализацию здания, цена объекта составляет 65 млн руб.

Сообщается, что у здания на пр. Комсомольском, 44А, высокий проходной трафик. Объект, по данным «Яндекс Карт», расположен между ПКЦ «Муравейник» и жилым домом.





Отметим, что у действующего владельца здания заключён договор аренды с рестораном «Партизан» до 2033 года.

Напомним, что ранее мясной ресторан «Партизан» располагался около набережной Камы, где проработал почти девять лет. Переезд в здание на Комсомольском проспекте, 44А, состоялся весной 2023 года.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Мотовилихинском районе Перми продают историческое здание за 6,7 млн руб. В начале ХХ века в нём располагалось Благородное собрание.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.