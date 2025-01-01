Вылет рейса из Перми в Анталью задержан на пять часов Причина - позднее прибытие самолёта Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Согласно информации, представленной на электронном табло аэропорта Большое Савино, вылет рейса из Перми в Анталью задержан на пять часов. Рейс U6 1559 выполняет авиакомпания Ural Airlines на самолёте A-321. Регистрация на рейс уже началась.

Задержка связана с поздним прибытием самолёта. Рейс U6 1560 должен был приземлиться в краевом центре в 5:10 утра, но ожидается только в 10:58.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ещё одна египетская авиакомпания Sky Vision Airlines планирует запустить рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх в сентябре. Согласно информации, предоставленной пермским аэропортом, с 20 сентября по 23 октября Sky Vision Airlines совершит четыре вылета из Перми в Египет и обратно.





