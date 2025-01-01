В Пермь заходит новый чартерный авиаперевозчик из Египта Авиакомпания Sky Vision в сентябре запустит рейсы в Шарм-эль-Шейх Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Египетская авиакомпания Sky Vision Airlines планирует запустить рейсы из Перми в Шарм-эль-Шейх в сентябре. Согласно информации, предоставленной пермским аэропортом, с 20 сентября по 23 октября Sky Vision Airlines совершит четыре вылета из Перми в Египет и обратно.

Напомним, сейчас прямые рейсы из Перми в Египет обслуживают египетские авиакомпании AlMasria и Air Cairo. С октября к ним присоединятся «Россия» и Ural Airlines. В Хургаду рейсы выполняют AlMasria и «Россия».

Представители PEGAS Touristik и Coral Travel пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что привлечение Sky Vision связано с планами расширения существующих и запуска новых полетных программ в связи с высоким спросом на туры в Египет. Интерес к отдыху в этой стране вырос на фоне высоких цен на путёвки в Турцию. По сравнению с прошлым сезоном планируется увеличение полетной программы в Египет на зимний период 2025/26 на 25-30%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.