Утром 8 сентября на Пермь обрушатся ливни

фото: ЕДДС Перми

Утром 8 сентября в ГИС-центре ПГНИУ сообщили, что область интенсивных дождей, связанная с холодным атмосферным фронтом, движется с севера на юг и достигнет Перми ориентировочно в 10:30-11:00 по местному времени. В южной части региона также прогнозируются грозовые явления и увеличение скорости ветра.

Ранее синоптики предупреждали, что в понедельник в краевом центре возможны непродолжительные дожди, местами с грозами и усилениями ветра до 15 м/с. Дневная температура в Перми составит +16…+18 градусов.

Во вторник, 9 сентября, осадки задержатся только в восточных районах, а температура продолжит снижаться. В Перми днём прогнозируется около +15 градусов.

