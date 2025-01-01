«Бабье лето» в Пермском крае прогнозируют к выходным В течение недели в регионе ожидаются кратковременные дожди и слабые заморозки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе в Пермском крае ожидается преобладание антициклона. Как сообщает Пермский ЦГМС (филиал ФГБУ «Уральское УГМС»), утром 8 сентября в некоторых районах Прикамья вероятен туман.

В понедельник возможны непродолжительные дожди, местами с грозами и усилениями ветра до 15 метров в секунду. Дневная температура в Перми составит +16…+18 градусов, сообщает «Рифей».

Во вторник осадки задержатся только в восточных районах, а температура продолжит снижаться. В Перми днем прогнозируется около +15 градусов.

В среду ночью столбик термометра опустится до +3…+8 градусов, днём пройдут дожди, но при этом температура повысится до +16…+18 градусов в Перми.

С четверга начнется период сухой и ясной погоды: ночью ожидаются слабые заморозки 0…+5 градусов, днем +13…+18 градусов, а к выходным воздух прогреется до +20…+22 градусов, что ознаменует начало «бабьего лета».

