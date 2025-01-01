Экс-начальник уголовного розыска Пермского края стал главой АО «Медисорб» Ранее Сергей Белкин работал в этой компании директором по безопасности Поделиться Твитнуть

Бывший начальник уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю Сергей Белкин назначен единоличным исполнительным органом АО «Медисорб». Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 5 сентября. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее АО управлялось ООО «МС Групп», а Белкин возглавил предприятие в должности руководителя по защите государственной тайны.

Напомним, в сентябре 2023 года Сергей Белкин покинул пост начальника уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю. Он вышел на пенсию. Однако рапорт об увольнении он написал ещё летом. После этого он устроился на работу в АО «Медисорб» на должность директора по безопасности.

Сергей Белкин специализировался на раскрытии убийств, а также других особо тяжких и тяжких преступлений против личности.

