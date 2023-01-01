Ушёл в отставку начальник уголовного розыска ГУ МВД Пермского края Сергей Белкин вышел на пенсию Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Начальник уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Сергей Белкин покинул свою должность. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, он вышел на пенсию.

Известно, что Белкиным был написан рапорт об увольнении ещё летом, но должность он покинул только на этой неделе.

Сергей Белкин специализировался на раскрытии убийств, а также других особо тяжких и тяжких преступлений против личности.

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