Под Казанью отравились вахтовики из Пермского края Один человек умер

В четверг, 4 сентября, утром в Тюлячинский районный отдел полиции Татарстана поступило известие о серьёзном инциденте: в кафе с. Тюлячи произошло массовое отравление посетителей.

По информации источника издания «КП-Пермь», близкого к ситуации, 38-летний житель Кунгура скончался от отравления неизвестным веществом. Кроме того, двое мужчин, 27 и 40 лет, были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Правоохранительными органами было инициировано расследование по статье о производстве, хранении, транспортировке или сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

Однако, в ходе проверки выяснилось, что отравление не связано с кафе, так как опасные вещества в продуктах обнаружены не были. Установлено, что все пострадавшие употребляли наркотические вещества, которые также были найдены по месту их проживания.

В связи с этим, решение о возбуждении уголовного дела было отменено. Согласно информации источника, погибший и один из пострадавших являются жителями Кунгурского округа Пермского края, работавшими в Татарстане вахтовым методом.





