Аэропорт Перми устранит дефекты на взлётной полосе по мировому соглашению

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» и АО «Международный аэропорт Пермь». Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Иск был подан госкомпанией летом этого года. Она требовала от аэропорта устранения дефектов и недочетов на взлетно-посадочной полосе, рулежной дорожке и перроне. В частности, ФГУП настаивало на заделке трещин на полосе, восстановлении герметичности швов и устранении сколов на плитах. Кроме того, истец требовал взыскать с АО штраф в размере 1,639 млн руб.

Из материалов суда следует, что «Международный аэропорт Пермь» практически сразу предложил заключить мировое соглашение. Согласно условиям соглашения, аэропорт берёт на себя обязательство устранить все выявленные дефекты и недочёты в рамках текущего ремонта. Часть работ планируется завершить к 26 сентября текущего года, а окончательное устранение дефектов кромок плит на взлетно-посадочной полосе запланировано на 30 сентября следующего года.

Стоит отметить, что с 2018 года на пермском аэродроме ведутся работы по реконструкции двух рулежных дорожек и перрона. Подрядчиком дважды становилось ООО «Стройтрансгаз», однако оба раза контракты были расторгнуты. В мае заказчик работ ФКУ «Ространсмодернизация» объявил новый конкурс на коррективы в проекте и последующую реконструкцию объектов, оцениваемый в 1,9 млрд руб.

