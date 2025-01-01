Пермская альпинистка Наговицина не получила бы жетон «Снежный барс» из-за нарушений Поделиться Твитнуть

фото: @natalina_1022/Instagram

По причине допущенных нарушений правил горовосхождения пермская альпинистка Наталья Наговицина не смогла бы претендовать на получение жетона «Снежный барс» (им награждаются альпинисты, покорившие все самые высокие вершины, расположенные на территории бывшего СССР). Об этом сообщил прославленный альпинист Владимир Шатаев, экс-наставник сборных СССР и России, который с 1970 года занимается ведением статистики для присвоения звания. Его интервью было опубликовано в «Комсомольской правде».

Шатаев подчеркнул, что «Снежный барс» — это редкая награда. В текущем году её удостоились всего 11 человек, включая двух представительниц прекрасного пола, что рассматривается как значительное число, так как обычно за сезон появляется не более пяти новых обладателей. За всю историю, начиная с 1960 года, этой престижной альпинистской наградой были отмечены 716 человек, среди которых лишь 35 женщин.

Сообщалось, что для получения жетона Наговициной оставалось только подняться на пик Победы в Киргизии.

По словам Шатаева, Наговицина регулярно пренебрегала основополагающими требованиями альпинизма, касающихся последовательности прохождения маршрутов. Так, перед восхождением на пик Ленина (4Б) она не выполнила два маршрута 4А, а при восхождении на Хан-Тенгри (5А) за её плечами был лишь один маршрут 4Б. По существующим правилам, подобные «перепрыгивания» через категории не допускаются.

Шатаев также выразил критику в отношении современного коммерческого альпинизма, где группы формируются хаотично, без предварительных совместных тренировок, что, по его мнению, зачастую становится причиной трагических инцидентов.

Наталья Наговицина, спускаясь с пика Победы (7439 м) получила травму ноги. Члены её группы оставили альпинистку в палатке 12 августа и отправились за помощью, однако из-за резкого ухудшения погодных условий спасательная операция по её эвакуации не была проведена вовремя. Альпинистка официально считается пропавшей без вести. Последний раз дрон подлетал к палатке, где предположительно находится Наговицина, 4 сентября, но никаких признаков жизни спортсменка не подала.

