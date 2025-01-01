Пермский «Молот» проиграл в гостях «Магнитке» Главный тренер Альберт Мальгин раскритиковал игру команды Поделиться Твитнуть

ХК «Молот»

В субботу, 6 сентября, в матче регулярного чемпионата ВХЛ магнитогорская «Магнитка» дома одержала победу над пермским «Молотом» со счётом 3:1.

Первый период не выявил победителя, завершившись без заброшенных шайб. Во втором периоде хозяева льда сумели дважды поразить ворота соперника, не пропустив в ответ. На 57-й минуте Арсений Ерохин, реализовав численное преимущество, сократил отставание до минимума — 2:1. Однако магнитогорцы спустя всего три минуты вернули себе комфортный разрыв в счёте.

Главный тренер ХК «Молот» Альберт Мальгин после матча отметил, что команда не выполнила намеченный план. Не все молодые игроки смогли показать себя с лучшей стороны. Большое количество удалений во второй игре подряд также стало серьезной проблемой. Как только пермяки начинают перехватывать инициативу, сразу же следует неоправданное удаление. «Мы будем разбираться с этой проблемой», — сказа Мальгин.

Напомним, 4 сентября «Молот» завершил первый матч регулярного чемпионата в Орске победой над командой «Южный Урал» со счётом 4:2.

Следующая игра «Молота» состоится 8 сентября в Челябинске против «Челмета». Начало матча запланировано на 18:30 по пермскому времени.

