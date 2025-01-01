Пермский ХК «Молот» начал Регулярный чемпионат России с победы Встреча с «Южным Уралом» закончилась со счётом 4:2 Поделиться Твитнуть

Фото: ХК "Молот"

Пермский хоккейный клуб «Молот» завершил первый матч Регулярного чемпионата «OLIMPBET Чемпионата России по хоккею среди мужских команд — Всероссийской хоккейной лиги сезона 2025/26» в Орске победой над командой «Южный Урал» со счётом 4:2.

Первую шайбу пермского клуба в новом сезоне забил нападающий Игорь Зенчиков, вторую — нападающий Валерий Поляков. Во втором и третьем периодах шайбы в ворота соперников отправили нападающие Егор Колесников и Руслан Галимзянов.

Как сообщает пресс-служба ХК «Молот», следующий матч пермская команда также проведёт на выезде — в Магнитогорске, против ХК «Магнитка». Соперники встретятся 6 сентября в 13:00 по пермскому времени.

Напомним, реализация абонементов на все «домашние» игры в рамках Регулярного чемпионата стартовала 18 августа. Цены на абонементы зависят от категории мест. На наиболее комфортные места абонементы будут стоить 17 тыс. руб.

Продажа билетов на отдельные домашние матчи «Молота» начнётся 8 сентября. Цены варьируются от 400 до 1 тыс. руб.

