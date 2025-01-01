В Прикамье официально признаны безработными 3,7 тысячи человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на конец июля 2025 года, в государственных центрах занятости населения числилось 4784 жителя Прикамья, не осуществляющих трудовую деятельность. Из этого числа 3702 человека официально признаны безработными, при этом 3351 из них получал пособие по безработице. Об этом сообщает Пермьстат.

В течение июля 2025 года 935 человек получили статус безработного. Число трудоустроенных безработных граждан оказалось на 206 человек меньше, чем в июле предыдущего года, что составляет снижение на 33,1%. Всего за июль трудоустроено 416 человек.

На конец июля 2025 года на 100 вакансий, заявленных в государственных учреждениях службы занятости, приходилось 14,4 неработающих граждан, состоящих на учёте. Это отражает уровень конкуренции за рабочие места среди зарегистрированных в службах занятости.

В июле 2025 года общая потребность в работниках, заявленная работодателями в государственные центры занятости, снизилась на 1085 единиц. Заметная доля вакансий – 51,4% – приходится на Пермь.

