В Прикамье осудят «чёрных лесорубов», вырубивших деревья на 23 млн рублей Преступление совершалось с 2015 по 2022 год

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае перед судом предстанут двое «чёрных лесорубов», обвиняемых в незаконной вырубке более 1 тыс. деревьев и причинивших ущерб на 23 млн руб., сообщили в краевом управлении полиции.

На скамье подсудимых окажутся двое жителей Юсьвинского округа 1975 и 1958 г.р. Их преступный бизнес был остановлен совместными усилиями УФСБ и полиции региона.

Следствие установило, что с 2015 по 2022 год один из обвиняемых с помощью наёмных рабочих вырубил свыше 1 тыс. елей, пихт, берез и осин в Пожвинском лесничестве, вблизи п. Кама. При этом разрешительные документы отсутствовали, о чем он умолчал. В пяти из семи эпизодов незаконной вырубки ему помогал знакомый 1958 г.р., опытный в лесозаготовках.

Злоумышленники вывозили незаконно заготовленную древесину, распиливали на своей пилораме и использовали по своему усмотрению, включая продажу.

При задержании организатора преступной схемы в его доме были обнаружены и конфискованы незаконно хранившиеся боеприпасы, пистолет Макарова и патроны, а также охотничий карабин.

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество одного из обвиняемых стоимостью более 1,5 млн руб. был наложен арест.

Уголовные дела, возбужденные по ст. 260 и 222 УК РФ, переданы в Кудымкарский городской суд для рассмотрения. Один из фигурантов заключён под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.

