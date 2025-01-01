В Прикамье простились с погибшим на СВО командиром отделения Василием Мазуниным Он погиб ещё в прошлом году Поделиться Твитнуть

Фото: Совет ветеранов Гайнского района

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР 21 октября 2024 года погиб житель Гайнского округа Пермского края Василий Мазунин. Об этом сообщили в группе совета ветеранов округа и выразили искренние соболезнования родным и близким Василия Ивановича.

Василий Мазунин родился 1 сентября 1979 года в деревне Данилово. Служил сержантом, командиром отделения стрелкового батальона. Прощание с бойцом состоялось 5 сентября.





«Василий Иванович был настоящим патриотом и профессионалом своего дела. Его самоотверженность и мужество навсегда останутся в наших сердцах. Совет ветеранов, «Боевое братство» Гайнского района и военкомат выражают искренние соболезнования семье и близким Василия Ивановича. Вместе с вами мы переживаем эту утрату», — написано в сообщении.





Ранее «Новый компаньон» также писал, что в Пермском крае 5 сентября похоронили двух солдат из Нытвы.

