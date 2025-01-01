В Пермском крае в один день простятся с двумя участниками СВО из Нытвы Похороны Алексея Мишина и Олега Зенкова проходят 5 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае 5 сентября похоронят двух солдат из Нытвы, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили представители администрации муниципального округа в социальных сетях.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погибли нытвенцы Алексей Владимирович Мишин и Олег Анатольевич Зенков. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибших защитников Отечества, разделяем с вами боль утраты», — сообщается в некрологе.

Информация о жизни и дате гибели военнослужащих не раскрывается.

Церемония прощания проходит в местном Доме культуры. Прощание с рядовым Алексеем Мишиным началось в 10:00. Гвардии рядового Олега Зенкова проводят в последний путь с 13:00.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погибли два жителя Пермского края — 50-летний Альберт Сефербеков и 33-летний Илья Кетов. Оба жили в Верещагинском округе. Солдат также похоронят 5 сентября.

