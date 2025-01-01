На СВО погибли двое военнослужащих из Верещагинского округа Прикамья С Альбертом Сефербековым и Ильёй Кетовым простятся 5 сентября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Верещагинского округа

Во время спецоперации на территории Украины весной этого года погибли двое военнослужащих из Пермского края — 50-летний Альберт Сефербеков и 33-летний Илья Кетов. Об этом сообщается на официальной странице Верещагинского округа в соцсетях.

Альберт Сефербеков родился 24 июня 1974 года в п.Весёлый Ростовской области. Он получил профессию ветеринарного фельдшера. После службы в вооружённых силах РФ приехал в Верещагино. Работал в ветлечебнице, «Тепловых сетях», а позже — в «Чистом городе» и «Вемоле».

На СВО он был рядовым, стрелком мотострелкового отделения. Мужчина погиб 13 мая этого года. У него остались сын и жена.

Церемония прощания с солдатом и траурный митинг состоятся 5 сентября в 11:00 во Дворце досуга Верещагино (ул. Железнодорожная, д. 16).

Илья Кетов родился 23 февраля 1992 года в Перми. Освоил специальность «маляр отделочных и строительных работ» и работал в сфере ремонта.

Во время спецоперации служил гвардии рядовым, стрелком-санитаром. Погиб 30 апреля этого года.

У него остались два сына и родители.

Прощание с военнослужащим пройдёт 5 сентября в п.Зюкайка (ул. Матросова,16). Отпевание состоится в 13:00, а траурный митинг — в 13:40.

