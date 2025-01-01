Алёна Бронникова В августе количество вызовов скорой помощи из-за алкоголя в Перми выросло на 15% Всего за месяц вызовы участились на 3% Поделиться Твитнуть

ГБУЗ «Пермская станция скорой медицинской помощи» (обслуживает Пермский, Краснокамский, Ильинский, Добрянский городские округа и Пермский муниципальный округ) в августе выполнило 33 тыс. вызовов, что на 3% больше, чем в июле (32,1 тыс.). Из них в экстренной форме — 3,5 тыс. (+3%).

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме в августе составило 14,41 мин. Среднее время ожидания на ДТП — 13,22 мин. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В целом было совершено 364 вызова из-за ДТП, 247 человек пострадали, семь погибли (в июле погибших было шесть). Количество травм на улице и в общественных местах по сравнению с июлем выросло, достигнув почти 1,3 тыс. (+7%). Выросло и количество выездов скорой помощи из-за воздействия алкоголя — до 1,6 тыс. (почти +14%).

На диагноз COVID-19 медики выезжали 251 раз (рост в два раза), на пневмонию — 556, ОРВИ — почти 2,9 тыс., на перегрев или тепловой удар — шесть (в июле — один). Гипертоническая болезнь стала поводом для вызова скорой в 4,2 тыс. случаев (+4% к июлю), цереброваскулярная болезнь — в 1,7 тыс. (-6%), болезни сердца — в 1,6 тыс. (-3%).

