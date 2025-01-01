В июле в Перми скорая помощь 4 тысячи раз выезжала к пациентам с гипертонией Всего выполнено более 32 тысяч вызовов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГБУЗ «Пермская станция скорой медицинской помощи» (обслуживает Пермский, Краснокамский, Ильинский, Добрянский городские округа и Пермский муниципальный округ) в июле 2025 года приняла 32,1 тыс. вызовов, из которых 3394 — вызовы, где была угроза жизни человека. Среднее время ожидания на экстренные вызовы — 14,07 мин.

На госпитализацию пациенты были отправлены в 12,3 тыс. случаев, в «неотложку» передано 1,3 тыс. вызовов, а безрезультативных вызовов в июле было 3,4 тыс.

На ДТП бригада «скорой» выезжала 312 раз, где пострадавших оказалось 223 человека, смерть наступила в шести случаях. Среднее время ожидания на ДТП — 11,88 мин.





Чаще всего «скорая» выезжала к пациентам из-за гипертонической болезни (4085), ОРВИ (2567), воздействия алкоголя (1441 вызов), болезней сердца (1743), а также по причине травм на улице и в общественных местах (1201).

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