В июле в Перми скорая помощь 4 тысячи раз выезжала к пациентам с гипертонией
Всего выполнено более 32 тысяч вызовов
ГБУЗ «Пермская станция скорой медицинской помощи» (обслуживает Пермский, Краснокамский, Ильинский, Добрянский городские округа и Пермский муниципальный округ) в июле 2025 года приняла 32,1 тыс. вызовов, из которых 3394 — вызовы, где была угроза жизни человека. Среднее время ожидания на экстренные вызовы — 14,07 мин.
На госпитализацию пациенты были отправлены в 12,3 тыс. случаев, в «неотложку» передано 1,3 тыс. вызовов, а безрезультативных вызовов в июле было 3,4 тыс.
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