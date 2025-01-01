Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Новым штатным режиссёром Пермского театра оперы и балета стал Михаил Агаджанян
Певец хора musicAeterna стал новым вторым хормейстером Пермской оперы
Буквально на следующий день после увольнения по собственному желанию штатного режиссёра Пермского театра оперы и балета Фёдора Федотова образовавшаяся вакансия была закрыта: на освободившуюся ставку в театре пришёл режиссёр Михаил Агаджанян. Он был представлен труппе на традиционном общем сборе 5 сентября.
Михаил — сын солиста оперной труппы Гарри Агаджаняна. Образование молодой режиссёр получил в Санкт-Петербургской консерватории — там же учился и Фёдор Федотов.
Кроме того, изменения произошли в составе хормейстеров: вторым хормейстером стал Константин Погребовский; как и главный хормейстер Валерия Сафонова, он до недавнего времени был певцом хора musicAeterna.
Бывший второй хормейстер Даниил Журилов перешёл на должность ассистента дирижёра.
