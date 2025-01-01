Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новым штатным режиссёром Пермского театра оперы и балета стал Михаил Агаджанян Певец хора musicAeterna стал новым вторым хормейстером Пермской оперы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Буквально на следующий день после увольнения по собственному желанию штатного режиссёра Пермского театра оперы и балета Фёдора Федотова образовавшаяся вакансия была закрыта: на освободившуюся ставку в театре пришёл режиссёр Михаил Агаджанян. Он был представлен труппе на традиционном общем сборе 5 сентября.

Михаил — сын солиста оперной труппы Гарри Агаджаняна. Образование молодой режиссёр получил в Санкт-Петербургской консерватории — там же учился и Фёдор Федотов.

Кроме того, изменения произошли в составе хормейстеров: вторым хормейстером стал Константин Погребовский; как и главный хормейстер Валерия Сафонова, он до недавнего времени был певцом хора musicAeterna.

Бывший второй хормейстер Даниил Журилов перешёл на должность ассистента дирижёра.

