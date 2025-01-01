Автобусы в Перми будут временно ходить в объезд улицы Бушмакина Две остановки обслуживаться не будут Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта Перми предупредил о временных изменениях маршрутов общественного транспорта, который следует через ул. Бушмакина. Причиной стали работы на коммунальных сетях.

В частности, автобусы маршрутов № 23, 44, 58, 77 и 78 будут следовать в объезд, по ул. Генерала Черняховского. Остановки «Улица Бушмакина» и «Больница» не будут обслуживаться.

Изменения вводятся на период с 6 по 8 сентября. Пассажиры смогут воспользоваться остановками «М/р Кислотные дачи» и «Учебный комбинат».

Кроме того, в предстоящие выходные 6 и 7 августа изменится схема движения общественного транспорта в центре Перми в связи с проведением Пермского марафона. Автобусы будут следовать в объезд перекрытых участков, ряд маршрутов будут укорочены. Трамваи № 4 будут следовать сообщением Велта—Висим, № 5 — Разгуляй—Бахаревка, № 7 — Разгуляй—ВРЗ, № 11 временно отменят.

