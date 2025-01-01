В выходные в Перми изменится движение общественного транспорта Корректировки будут действовать на время проведения Пермского марафона Поделиться Твитнуть

В предстоящие выходные, 6 и 7 августа, в связи с проведением Пермского марафона, в столице Прикамья изменится схема движения общественного транспорта.

В субботу, 6 сентября, с 00:00 до 12:00 и с 19:00 до конца дня будет ограничено движение по ул. Ленина между улицами Борчанинова и Крисанова, с 12:00 до 19:00 — от площади Гайдара до ул. Борчанинова. Автобусы будут следовать в объезд по улицам Екатерининская и Луначарского. Маршруты №35 и №46 будут идти по ул. Монастырская, не заезжая на ул. Ленина.

В воскресение, 7 сентября, с 04:00 до 16:30 ограничения будут действовать участках Комсомольского проспекта, улиц Ленина, Монастырской, Революции и Сибирской. Автобусы проследуют по улицам Белинского, Пушкина, Революции, Островского и Комсомольскому проспекту.

Ряд автобусных маршрутов будет укорочен. Автобус №51 будет идти до остановки «Комсомольская площадь», №71 — до «Площади Карла Маркса», №72 — до Универсама, №3 и №30 — до Автовокзала, №32 — до остановки «Улица Максима Горького» по ул. Луначарского. Автобус №10 разделят на две части: «Садовый — Улица Максима Горького» и «Микрорайон Нагорный — Универсам».

Также 7 сентября по изменённым маршрутам будут ходить трамваи. Трамвай №4 будет следовать сообщением Велта — Висим, №5 — Разгуляй — Бахаревка, №7 — Разгуляй — ВРЗ. Маршрут №11 в этот день работать не будет.

Также в пресс-службе городской администрации обращают внимание жителей и гостей города на то, что добраться к Речному вокзалу и станции «Пермь I» во время закрытия улиц можно будет только на электропоездах Горнозаводского направления.

Большинство ограничений будет снято после 16:30 7 сентября. Сохранится ограничение движения в квартале между улицами Борчанинова и Крисанова. Автобусы будут объезжать его по улицам Екатерининской и Луначарского. Маршруты №35 и №46 проследуют в объезд по ул. Монастырской без заезда на ул. Ленина.

