Журналист «Нового компаньона» стала лауреатом всероссийского конкурса Полина Путякова победила в номинации «Аналитика. Региональные СМИ»

Фото из личного архива Полины Путяковой

Журналист газеты «Новый компаньон» Полина Путякова стала лауреатом всероссийского конкурса «Микрофинансирование и развитие». Её материал «Перетягивание клиентов» о росте рынка микрозаймов на фоне снижения банковского кредитования победил в номинации «Аналитика. Региональные СМИ».

Как отмечается на сайте организатора конкурса СРО «МиР», победителей среди журналистов федеральных и региональных СМИ выявляли в восьми номинациях. В номинации «Аналитика» выбирали авторов лучших публикаций о микрофинансировании, отличающихся высоким уровнем анализа при изложении материала, фактологической точностью и достоверностью используемых данных.

Церемония награждения состоится в Москве в рамках форума МФО 2-3 октября, в котором примут участие представители Государственной думы и профильных департаментов Банка России, руководители компаний, представители организаций, связанных с микрофинансовой отраслью.

Редакция «Нового компаньона» поздравляет Полину с победой и желает ей дальнейших профессиональных успехов!

