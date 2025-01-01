Полина Путякова журналист Перетягивание клиентов На фоне снижения банковского кредитования рынок микрозаймов вырос на 51% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Российский рынок микрозаймов переживает период рекордного роста. Эксперты связывают этот бум с ужесточением банковского регулирования, приведшим к перетоку клиентов из банков в МФО. В ближайшие годы рынок ждут серьёзные изменения: регуляторы планируют снизить максимальную переплату по займам и ограничить количество одновременно действующих кредитов, что может привести к сокращению числа игроков на рынке.

Растягивают сроки

По данным Банка России, объём выданных за 2024 год микрозаймов в целом по России превысил значение 2023 года на 51%, при этом треть всего годового объёма выдач пришлась на IV квартал. Наиболее высокой является активность в секторе потребительских займов: здесь прирост составил 55%. На сектор займов бизнесу приходится всего 9% объёма рынка, и прирост здесь был вдвое ниже (+23%). По итогам 2024 года размер совокупного портфеля МФО достиг 623 млрд руб. и увеличился на 41%, тогда как в 2023 году — лишь на 22%.

При этом, согласно данным Центробанка, быстрее росли IL-займы — это среднесрочные зай­мы, которые выдаются на срок более 30 дней. Их прирост приблизился к 43%, они же обеспечили почти половину всего портфеля рынка.

«Мы связываем увеличение выдач IL-займов с повышенным спросом на околобанковские продукты. Клиенты, которые столкнулись с отказами в банках из-за регуляторных ограничений или корректировки скоринговых политик, приходят в МФО. Мы ожидаем, что этот тренд будет усиливаться», — отмечает коммерческий директор МФК «Лайм-Займ» (входит в Lime Credit Group) Леонид Дуленков.

Эксперт добавляет, что достаточно резкий рост длинных займов на рынке формирует тенденцию увеличения как среднего срока займа на рынке, так и суммы запрашиваемого клиентом лимита.

В Summit Group (включает МФК «Саммит» и торговую марку «ДоброЗайм») указывают ещё одну причину увеличения сроков займов.

«Прошлый год характеризовался серьёзными регуляторными изменениями, которые повлияли на рынок, в том числе на структуру выдач микрозаймов. Так, в целом на рынке мы видели продолжение смещения от займов «до зарплаты» в сторону среднесрочных потребительских займов, которые характеризуются более крупными суммами на более длительные сроки. Общая доля таких займов в квартальных выдачах и общем портфеле МФО поступательно растёт уже несколько лет», — комментирует пресс-служба Summit Group.

В частности, на займы с самой высокой предельной стоимостью кредита необходимо начислять более высокие резервы, и это как раз короткие займы «до зарплаты». Тогда как на IL-займы, как правило, требуются более низкие резервы. Кроме того, изменение макропруденциальных лимитов тоже стимулирует выдачу более длинных займов, поскольку они предполагают меньший ежемесячный платёж по сравнению с краткосрочными.

Альтернатива банкам

По мнению экспертов Summit Group, рост выдач микрозаймов связан с несколькими факторами. Первый из них — расширение клиентской базы, включая приток на рынок так называемых «банковских» клиентов. Основной причиной такой тенденции является замедление темпов банковского кредитования, вызванное запретительными ставками по кредитам и ужесточением регулирования со стороны Банка России, считает руководитель направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инна Солдатенкова.

Действительно, в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россия­нами, пришлось на займы МФО, хотя годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Такие данные «Скоринг Бюро» (одно из бюро кредитных историй) приводит РБК. В руб­лёвом измерении тенденция та же: в декабре на продукты МФО пришлось 13,6% от общей суммы выдач, годом ранее — лишь 3,9%.

«Банковская розница показывает существенное торможение со второго полугодия 2024 года. Для борьбы с инфляцией Банк России задействовал практически весь имеющийся инструментарий — ужесточил макропруденциальные лимиты, увеличил риск-вес кредитов и кредитных карт, отменил ряд послаблений для банков, ввёл антициклическую надбавку. В то же время микрофинансовые институты, выдающие на порядок меньший объём займов, не ужесточали массово кредитные политики и поэтому частично заместили банки в удовлетворении спроса на заёмное финансирование», — рассказывает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Эксперт отмечает, что подобный переток происходил и ранее в периоды усиления макроэкономической неопределённости, например в апреле 2020 года, марте 2022-го. Но в настоящий момент причины во многом регуляторные, не связанные с изменением платёжной дисциплины или структурными изменениями спроса.

Тренд перетока спроса подтверждает статистика финансовых маркетплейсов. По словам Инны Солдатенковой, в январе 2025 года на микрозаймы на «Банки.ру» было оставлено в пять раз больше заявок, чем на потребительские кредиты, а в феврале разрыв уже стал семикратным. Для сравнения: в аналогичном периоде 2024 года соотношение было примерно один к одному.

«Косвенно на переток указывает и тот факт, что средний доход, указанный в заявках на микрозаём, по итогам 2024 года значительно увеличился, достигнув 151 тыс. руб., что на 137% больше, чем в 2023 году. Одной из возможных причин такого резкого увеличения уровня доходов потенциальных заёмщиков наряду с ростом зарплат как раз и может быть смещение спроса с потребительских кредитов на микрозаймы и переток части клиентов из банков в МФО», — рассуждает эксперт.

Эксперты Summit Group отмечают, что «банковские» клиенты — это категории заёмщиков с более качественным кредитным профилем, чем у «классических» клиентов в микрофинансировании. Причина в том, что у банков жёстче лимиты на работу с клиентами определённых категорий, в том числе с высокой кредитной нагрузкой.

Вероятно, с приходом в сектор МФО более качественных банковских клиентов связана тенденция к улучшению платёжной дисциплины по займам. Традиционно на этом рынке почти треть всех выдач микрозаймов заканчивается просрочкой свыше 90 дней. В 2024 году ситуация несколько улучшилась: доля такой задолженности снизилась на 28,3%, что на 5 п. п. меньше, чем годом ранее.

Впрочем, как отмечают в ЦБ, основной причиной снижения доли NPL 90+ в целом по рынку стал опережающий рост портфеля займов в IV квартале 2024-го, просрочка по которым к концу года ещё не успела вызреть. Позитивное влияние на структуру портфеля также оказало последовательное ужесточение макропруденциальных лимитов. Доля займов, выданных заёмщикам с предельной долговой нагрузкой (ПДН) в диапазоне 50—80%, снизилась до 11%, с ПДН свыше 80% — до 3%.

Захват рынка

Кроме того, сильное влияние на общие показатели рынка оказали так называемые «банковские» МФО — компании, входящие в одну группу с банками и маркетплейсами. В 2024 году они росли по всем показателям темпами, опережающими среднерыночные.

По официальной информации Центробанка, наиболее активный рост в 2024 году действительно продемонстрировали МФО, входящие в состав групп различных финансовых компаний, в том числе банков, небанковских кредитных организаций и крупнейших маркетплейсов. Таких компаний с ненулевым портфелем в России 22.

В течение года эта тенденция развивалась, и по итогам III квартала 2024 года показатель выдач банковских МФО впервые превысил выдачи иных МФО. При этом более 65% выдач банковских МФО в 2024 году приходилось на квазибанковские МФО — компании, основу финансовых групп которых составляют не банки, а крупнейшие маркетплейсы и расчётные небанковские кредитные организации.

Опережающий рост банковских МФО по сравнению с «обычными» МФО во многом объясняется более лёгким доступом к ресурсам, поскольку большинство из них привлекают средства внутри группы, в том числе используют банковское кредитование. И это позволяет быстрее наращивать объёмы выдач.

«Под воздействием регулирования банки стали терять часть клиентов и, чтобы удержать их в своём «периметре», несколько лет назад стали активно создавать собственные микрофинансовые организации. На всякий случай поясним дополнительно. Кроме более дешёвого фондирования, причиной высокой динамики банковских МФО стала возможность использовать клиентскую базу связанной с МФО крупной организации — банка или маркетплейса», — говорят в Summit Group.

Ещё один фактор привлекательности банковских МФО — уровень ставок. По данным Банка России, по состоянию на середину февраля 2025 года среднерыночные ставки в МФО по займам «до зарплаты» составляли 285% годовых. При этом процентные ставки по займам банковских МФО по большинству продуктов ниже (в среднем на четверть), чем у остальных компаний на рынке.

Время на охлаждение

На ближайшие годы Центробанк запланировал серию изменений в регулировании МФО, которые окажут влияние на рынок.

На первом этапе — уже в 2025 году — планируется снизить максимальную переплату граждан по потребительскому займу с текущих 130 до 100% от суммы займа. Если сейчас переплата по займу в 10 тыс. руб. не может превысить 13 тыс. руб., даже в ситуации большой просрочки, то теперь она будет ограничена 10 тыс. руб.

На втором этапе будет установлено ограничение на количество одновременно действующих у заёмщика дорогих займов: сначала — два зай­ма на руках (с 1 июля 2026 года), далее — один заём на руках (с 1 января 2027 года). Также будет введён период охлаждения между дорогими займами — временной промежуток, в течение которого заёмщик может отказаться от заключённого договора с МФО без объяснения причин и без каких-либо штрафных санкций.

Это делается в целях устранения практики, когда МФО наращивают долги заёмщиков, выдавая новые займы на погашение предыдущих. В свою очередь, период охлаждения позволит гражданам более обдуманно и взвешенно подходить к получению займа.

В Summit Group полагают, что под воздействием предстоящих регуляторных ограничений, в первую очередь ограничения количества займов, число МФО на рынке сократится.

«Небольшие и средние компании не смогут подстроить свои бизнес-модели под новые ужесточения и будут вынуждены уйти с рынка. Мы предполагаем, что их доля будет разделена между более крупными и технологичными финтех-игроками. При этом те регуляторные изменения, что запланированы на 2025 и 2026 годы, скажутся в основном на небольших региональных МФО, тогда как норма, которая заработает с 2027 года, — «один заём в одни руки» — окажет значительное влияние на весь микрофинансовый рынок. Сокращение, по нашей оценке, может быть практически трёхкратным: до 300—350 компаний в 2027 году против текущего количества — порядка 900 МФО», — комментируют ситуацию эксперты Summit Group.

Прогнозы Ивана Уклеина несколько мягче: в «Эксперт РА» ожидают двукратного сокращения количества МФО к концу 2027 года. При этом покинут рынок небольшие компании с высокомаржинальными продуктами. А адаптироваться к ужесточениям высокомаржинального сегмента будет проще компаниям, которые заблаговременно протестируют продукты с процентной ставкой менее 100% годовых.

Так или иначе, вывод о существенном сокращении количества игроков рынка на горизонте двух лет подтверждают официальные данные Центробанка. Согласно им, половина объёма рынка была обеспечена теми, кого ограничения по количеству кредитов коснутся в первую очередь: 22% заёмщиков, имевших на конец 2024 года на руках три займа и более, составляли 49% потребительского портфеля МФО. Один действующий заём имели 64% от числа заёмщиков МФО, но на них приходилось всего 38% портфеля потребительских займов МФО. Два займа на руках имели 14% заёмщиков, их доля в потребительском портфеле составляла 13%.

Мера «один заём в одни руки» станет самой значимой для рынка МФО среди других предложений регулятора в рамках реформы рынка, уверен Иван Уклеин.

«Компаниям придётся пересматривать бизнес-модели, смещая акцент на привлечение и удержание качественных клиентов, которым будут выдаваться микрозаймы с процентной ставкой менее 100% годовых. У крупных игроков будет возможность конкурировать за выдачу единственного маржинального микрозайма новому клиенту, но объём таких микрозаймов не будет значимым, поскольку на рынке найдутся более привлекательные условия микрокредитования. Часть повторных клиентов по скоринговой оценке будет получать отказ — такие клиенты будут вынуждены пересмотреть свою модель потребления, рассчитывая лишь на один микрозаём», — рассуждает эксперт.

Однако на ближайшее время прогнозы экспертов позитивны. Леонид Дуленков не ожидает в следующие полгода резкого снижения количества новых «одобренных» клиентов. Возможен даже незначительный рост, начиная со второй половины года.

Некоторые эксперты ожидают дальнейшего перетекания спроса из банковского сегмента в МФО. Ужесточение банковского кредитования вызвано в том числе ужесточением регулирования со стороны Банка России. На МФО тоже распространяются макропруденциальные лимиты, однако компании перестраивают свои политики, чтобы уложиться в их соблюдение, наращивая выдачу среднесрочных займов с более крупным чеком, рассуждает Инна Солдатенкова.

Однако Иван Уклеин считает, что говорить о долговременной устойчивой тенденции в перетоке спроса из банковского сектора на рынок МФО пока не приходится. Вероятнее всего, банки смогут адаптироваться к жёстким денежно-кредитным условиям, а в случае их смягчения — показать дальнейший рост необес­печенной розницы.

В то же время, по всей видимости, продолжится усиление позиций МФО, связанных с банками и маркетплейсами, отмечают в Summit Group. В условиях всё более ужесточающихся регуляторных требований, которые и породили этот тренд, банки будут активнее развивать собственные МФО.

«При этом продолжится взаимопроникновение клиентских сегментов между банками и МФО: по сути, мы будем работать с одними и теми же заёмщиками», — заключают эксперты.

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