Алёна Бронникова Экспертный совет поддержал создание в Прикамье охраняемых озеленённых территорий Законопроектом регулируются вопросы их использования и охраны

Константин Долгановский

Минприроды Прикамья разработало законопроект о создании особо охраняемых озеленённых территорий (ООЗТ) с внесением соответствующих изменений в действующие нормативные акты об озеленённых территориях 2022 года и об ООПТ 2015 года. В июле заключение по нему утвердил региональный Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия проектов законов, затрагивающих интересы предпринимательской и инвестдеятельности.

Согласно протоколу заседания, размещённому на сайте краевого минэка, на проект закона поступило 48 замечаний и предложений, 37 из них были учтены. В том числе, на избыточность обязанностей. Рассмотрев замечания и представленную в материалах и сводном отчёте информацию, ведомство пришло к выводу, что достаточные основания для выводов об избыточности обязанностей для субъектов экономической деятельности отсутствуют. При этом проект содержит положения, приводящие к допрасходам субъектов.

Как писал ранее «Новый компаньон», законопроектом регулируются вопросы и порядок образования ООЗТ, в том числе возможность преобразования из ООПТ, режим охраны и использования. В эту категорию предлагается выделить различные зоны и участки, в частности зоны охраняемого ландшафта, прогулочные зоны, предназначенные для массового отдыха рекреационные центры, физкультурно-оздоровительные и спортивные и иные зоны.

К ООЗТ могут относиться участки, на которых располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы, имеющие особое значение, в отношении которых установлены специальные условия осуществления хозяйственной деятельности. А также те участки, где произрастают зелёные насаждения, за исключением ООПТ и лесов.

На ООЗТ разрешат осуществление рекреационной и религиозной деятельности, строительство и эксплуатацию объектов капстроительства, линий электропередачи и связи, трубопроводов, автомобильных дорог, железнодорожных линий и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

В минприроды весной сообщили, что законопроект будет подготовлен в новой редакции, и его обсуждение планируется в августе.

