Ихтиологи предложили меры восполнения численности ценных видов рыбы в реках Прикамья

Алёна Бронникова

Специалисты-ихтиологи из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) предложили меры восполнения численности ценных видов рыбы в северных реках.

Биологи-ихтиологи Пермского университета провели исследовательскую работу, изучая экосистемы рек Вишера и Березовая. Изучив Березовую, они констатировали значительное сокращение популяции хариуса. Вместе с тем, ученым удалось обнаружить несколько экземпляров сибирского тайменя, что контрастирует с ситуацией в соседней Вишере, где годом ранее была зафиксирована лишь одна особь данного вида.

Как рассказал организатор экспедиции, доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ Павел Михеев, в предыдущих исследованиях специалисты изучали реки, испытывающие влияние загрязнения различного характера, такие как Кизел и Вильва, куда сбрасываются шахтные воды. Данные, собранные во время экспедиции 2025 года, позволили установить ареалы обитания различных видов рыб, оценить их численность, включая информацию о присутствии видов, находящихся под особой охраной.

