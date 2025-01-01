Новый индустриальный парк в Перми собирается строить предприниматель из Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

Пермский край может получить второй индустриальный парк благодаря инвестициям из соседнего региона. Денис Ремезов, предприниматель из Екатеринбурга, планирует реализовать этот проект, имея опыт развития крупного частного индустриального парка в своей области. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ремезов в начале сентября зарегистрировал ООО «Промпарк на Буксирной». Согласно данным из открытых источников, Денис Ремезов является директором и единственным владельцем компании с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Юридический адрес компании — ул. Буксирная, что соответствует части территории ОЭЗ «Пермь», включающей несколько земельных участков, в том числе территорию ООО «Пермская судоверфь». Ранее региональный фонд развития Пермского края пытался продать два участка земли на этой территории, но торги не состоялись.

По словам источника издания, команда Ремезова работает над данным проектом около года, планируя создать индустриальный парк на территории ОЭЗ, и уже имеет потенциальных участников.

В Екатеринбурге Денис Ремезов управляет индустриальным парком «Про-Бизнес-Парк», общая площадь которого составляет 174 га.

