На юге Прикамья за сутки выпала половина месячной нормы осадков Подтопило улицы в городе Чайковский

В Чайковском Пермского края 4 сентября прошли интенсивные ливни, спровоцировавшие подтопление ряда городских улиц. Обилие осадков объясняется близостью города к центру циклона, пояснили в ГИС-центре ПГНИУ.

Уже к 8 часам утра по местному времени в Чайковском было зафиксировано выпадение 27 мм осадков, а в течение дня добавилось ещё 16 мм, что в сумме составило 43 мм за сутки. Это превышает половину месячной нормы осадков.

В Перми за минувший день выпало 12 мм осадков. Согласно прогнозам, в южных районах края и в Перми возможны осадки в первой половине дня 5 сентября, что связано с прохождением тёплого фронта с юго-восточного направления. Однако ожидается, что днём основная часть осадков прекратится. На улице потеплеет и, возможно, выглянет солнце.

