Синоптики рассказали, когда в Пермский край вернётся тепло и солнечная погода

Администрация Перми

В течение ночи 4 сентября в южных районах Пермского края выпали обильные дожди. В частности, в Ножовке 20 мм осадков, в Чайковском — 27 мм. Подобные явления наблюдались и в граничащих районах Удмуртии, а также на северо-западе Свердловской области (в районе Кытлыма зафиксировано 23 мм осадков). Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Прогнозируется, что 4 сентября в дневное время в южной части региона сохранится риск сильных дождей. При этом из-за медленного перемещения зон осадков их распределение по территории будет крайне неравномерным.

Однако уже завтра (5 сентября) ситуация изменится: осадки прекратятся, вероятны прояснения. Ожидается приток тёплого воздуха с юго-востока, благодаря чему дневная температура может подняться до +20…+23 градусов.

Ранее синоптики, как писал «Новый компаньон», составили предварительный прогноз погоды на сентябрь в Пермском крае. В нём говорится, что первый осенний месяц в регионе будет холоднее, чем в прошлом году. В начале второй декады месяца возможны заморозки.

