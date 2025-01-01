Сентябрь в Пермском крае будет холоднее, чем в прошлом году В начале второй декады месяца возможны заморозки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГИС-центр ПГНИУ опубликовал прогноз погоды на сентябрь 2025 года.

В последние два года сентябри радовали жителей Пермского края почти летним теплом. Сентябрь 2024 года вошёл в пятерку самых тёплых за всю историю наблюдений. На фоне потепления в сентябре в последние годы снижается и количество осадков: в 2023 и 2024 годах в сентябре не выпадала и половина месячной нормы осадков.

В нынешнем году сентябрь прогнозируется также с дефицитом осадков, но значительно прохладнее, чем в последние два года.

Средняя температура воздуха в сентябре будет соответствовать климатической норме на большей части края, лишь на севере будет чуть выше нормы. Будет преобладать ясная погода, характерная для антициклонов; однако в отличие от 2023 и 2024 годов, когда блокирующий антициклон почти не пропускал на Урал холодные воздушные массы, в этот раз он может сформироваться западнее, и арктические вторжения с заморозками вполне вероятны уже в начале второй декады сентября.

Первые пять дней сентября будут умеренно тёплыми. В южной части края пройдут дожди, вероятны и грозы. На севере осадков меньше.

После 5 сентября с севера начнёт продавливать антициклон. Его влияние может сохраниться до конца первой декады месяца. Под влиянием антициклона установится сухая и умеренно тёплая погода с температурой воздуха ночью +7…+12° и днем +17…+22°.

В начале второй декады есть вероятность арктического вторжения. Существенно похолодает в ночные часы, на севере и востоке возможны заморозки. В дневные часы сохранится умеренное тепло — до +15…+20°. В целом вторая неделя сентября также ожидается умеренно тёплой и очень сухой.

Прогноз на вторую половину сентября пока носит предварительный характер. Ожидается, что сохранится дефицит осадков, а температурный фон будет в среднем на 1-2° выше климатической нормы.

