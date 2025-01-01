Сквер у Центрального рынка Перми будет строить ООО «Кинетика» Компания стала единственным участником конкурса Поделиться Твитнуть

Разработкой проекта и строительством сквера, расположенного на пересечении ш. Космонавтов, улиц Революции, Пушкина и Попова в Перми (на месте старой краевой инфекционной больницы), займётся ООО «Кинетика». Эта компания оказалась единственной, подавшей заявку на участие в торгах.

Стоимость контракта оценивается в 488,5 млн руб.

Согласно техдокументации, общая площадь застройки составит 2,4 га. Проект предусматривает обустройство парковочной зоны на 30 автомобилей, создание пешеходных зон и тротуаров с использованием крупноформатной плитки, покрытия из резиновой крошки и мелкого натурального камня. Кроме того, планируется установка декоративных кованых светильников, фонтана и других элементов благоустройства.

Начало проектирования запланировано на 20 сентября 2025 года, а завершение строительных работ — на 18 ноября 2026 года.

Компания «Кинетика» зарегистрирована в Перми в 2011 году. Она специализируется на строительстве жилой и коммерческой недвижимости. По итогам 2024 года выручка компании составила 4,5 млрд руб.

