В Перми завершилась реконструкция 760 метров улицы Светлогорской

Министерство транспорта Пермского края

В Кировском районе Перми привели в порядок участок ул. Светлогорской протяженностью 760 м от ул. Калинина до транспортной развязки на Западном обходе. Эти работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Ул. Светлогорская играет важную роль в транспортной сети района. Вдоль неё находятся школа, спортивный комплекс, магазины, а также остановки общественного транспорта, используемые 10 городскими и 7 междугородними маршрутами.

В ходе работ дорожное покрытие было выровнено, устранены дефекты, такие как колеи и трещины.

Приёмочная комиссия провела оценку качества выполненных работ и выявила некоторые недостатки, которые подрядчик обязался устранить в кратчайшие сроки. На отремонтированный участок дороги предоставляется гарантия сроком на 5 лет

