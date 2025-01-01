После тренировок в пермском «Орлёнке» к врачу обратились 11 детей В ледовом дворце проходят проверки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С жалобами на плохое самочувствие после тренировок по фигурному катанию в ледовом дворце «Орлёнок» в Перми обратились 11 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как передаёт агентство, тренировочный процесс идёт в штатном режиме, большинство спортсменов, жаловавшихся на самочувствие, уже приступили к занятиям. В целом в «Орлёнке» ежедневно на лёд выходят 170 человек в среднем.

Напомним, ранее стало известно, что несколько детей на протяжении последних недель испытывают признаки недомогания после тренировок: жалобы на головную боль, тошноту и затруднённое дыхание непосредственно на льду. Родители предполагают, что причина кроется в качестве льда, возможно, в используемом реагенте или работе заливочной машины.

Директор «Орлёнка» Оксана Чеклецова подтвердила факт обращения нескольких спортсменов к врачу спортшколы. В связи с этим тренировочный процесс был временно приостановлен, начато внутреннее расследование. При этом подчёркивалось, что при подготовке льда химические реагенты не используются, соблюдается температурный режим и уровень влажности, а также функционирует система вентиляции.

4 сентября в связи с жалобами на случаи отравления среди детей в пермском спортивном комплексе «Орлёнок» проверку инициировало также региональное управление Роспотребнадзора (РПН). В пресс-службе ведомства сообщили, что в рамках санитарно-эпидемиологического расследования будут выполнены лабораторные и инструментальные анализы. Сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии» произведут забор образцов для последующего всестороннего исследования.

