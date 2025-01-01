Самыми востребованными профессиями в Перми летом стали повара и водители спецтехники Самыми высокооплачиваемыми – токари и водители автокрана Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Аналитки сервиса «Авито Работа» подвели итоги лета 2025 года на рынке труда Перми. По двум направлениям были выявлены самые востребованные и самые высокооплачиваемые профессии.

В категории рабочих и линейных профессий самыми востребованными оказались повара. Среднее предложение по зарплате для них, представленное на платформе, составило 67,9 тыс. руб./мес. Самыми высокооплачиваемыми в этой категории стали токари. Соискателям в среднем предлагали 171,5 тыс. руб./мес.

В категории транспорта и логистики наиболее востребованными летом были водители спецтехники. В Перми им предлагали в среднем 120,4 тыс. руб./мес. Лидером среди самых высокооплачиваемых профессий стал водитель автокрана. В среднем специалисты получали 185,9 тыс. руб./мес.

Ранее сообщалось, что по итогам семи месяцев 2025 года в Пермском крае зафиксирован спад спроса на рабочий персонал. С января по июль в регионе открылось 25,3 тыс. таких вакансий, что на 18% меньше, чем за тот же период 2024 года. Медианная зарплата составила 88,4 тыс. руб. (+1% год к году).

