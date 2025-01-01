Спрос на рабочий персонал в Прикамье уменьшился на 18% Медиана их зарплаты составила 88,4 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам семи месяцев 2025 года в Пермском крае открылось 25,3 тыс. вакансий для рабочего персонала, что на 18% меньше, чем за тот же период 2024-го. Регион занял пятое место по спросу. Такие данные предоставили аналитики hh.ru.

В целом за указанный период в ПФО было открыто 250,1 тыс. вакансий для рабочего персонала. Спрос на этих специалистов уменьшился на 19%. Больше всего такими специалистами интересуются в Башкортостане (41,1 тыс. вакансий, 16% от общего объёма).





Кроме того, Пермский край занял четвёртое место по уровню зарплат рабочих специалистов в ПФО с медианой 88,4 тыс. руб., за год она увеличилась на 1%.





Самые высокие доходы рабочим платят в Башкортостане (122,6 тыс. руб.), Оренбургской области (106,2 тыс. руб.) и Татарстане (91,2 тыс. руб.). Меньшую зарплату таким специалистам предлагают в Марий Эл (72,8 тыс. руб.).

