На СВО погиб житель Прикамья из Нытвы С Алексеем Мишиным простятся 5 сентября

Максим Артамонов

В ходе специальной военной операции погиб нытвенец Алексей Мишин. Об этом сообщили в администрации Нытвенского округа на официальной странице ВКонтакте.

Обстоятельства и дата гибели военнослужащего не уточняются.

Прощание с рядовым состоится 5 сентября. В 10:00 в Нытвенском доме культуры (пр. Металлургов, 1а) начнётся церемония, а в 11:00 — гражданская панихида.

Администрация выразила соболезнования семье и друзьям погибшего военнослужащего.

Как писал «Новый компаньон», ранее стало известно, что в спецоперации погибли два жителя Пермского края — 50-летний Альберт Сефербеков и 33-летний Илья Кетов. Оба жили в Верещагинском округе. Солдат также похоронят 5 сентября.

