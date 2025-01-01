На СВО погиб житель Прикамья из Нытвы
С Алексеем Мишиным простятся 5 сентября
В ходе специальной военной операции погиб нытвенец Алексей Мишин. Об этом сообщили в администрации Нытвенского округа на официальной странице ВКонтакте.
Обстоятельства и дата гибели военнослужащего не уточняются.
Прощание с рядовым состоится 5 сентября. В 10:00 в Нытвенском доме культуры (пр. Металлургов, 1а) начнётся церемония, а в 11:00 — гражданская панихида.
Администрация выразила соболезнования семье и друзьям погибшего военнослужащего.
