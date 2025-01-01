РПН начал проверку жалоб на массовое отравление детей в пермском спорткомплексе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с жалобами на случаи отравления среди детей в пермском спортивном комплексе «Орлёнок» региональное управление Роспотребнадзора (РПН) инициировало проверку. В рамках санитарно-эпидемиологического расследования будут выполнены лабораторные и инструментальные анализы. Сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии» произведут забор образцов для последующего всестороннего исследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным данным, в «Орлёнке» произошло массовое отравление детей, сопровождавшееся проявлением идентичных признаков: тошноты, головной боли, удушья. Данные симптомы были зафиксированы у юных фигуристов во время тренировки на льду.

Ранее «Новый компаньон» писал, что руководство спорткомплекса приняло решение о временной приостановке тренировочного процесса. В настоящее время эксперты занимаются инспектированием технического состояния и инженерных систем комплекса.

