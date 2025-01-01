В Перми приготовят 3000 порций трёх видов рассольника Бесплатная дегустация состоится 6 сентября Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На площадке выставочного центра PERM EXPO в краевой столице началась VI Всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису «Легенда» имени Виктора Беляева. В течение трёх дней здесь будут проходить соревнования среди команд, шеф-поваров, официантов, барменов, сыроделов, а также мастер-классы.

Итоги олимпиады и награждение победителей запланированы на 6 сентября. Также в этот день на площади перед ТРЦ «Планета» на ш. Космонавтов, 162Б, известные шеф-повара России приготовят три вида рассольника: по-пермски, по-коми-пермяцки и легендарный от шефов. Запланировано приготовление трёх тысяч порций супа, а также чая из самовара на 555 литров. Угощать гостей мероприятия будут спортсмен и актёр Андрей Свиридов, президент Коллегии шеф-поваров Санкт-Петербурга, основатель собственной кулинарной школы Илья Лазерсон, президент Ассоциации пиццайоло России Аркадий Грицевский и другие именитые шеф-повара. Также запланирована серия мастер-классов. Бесплатная дегустация для всех желающих начнётся в 13:00.

С 12:00 до 19:00 здесь же, на площади перед ТРЦ «Планета» будет проходить ярмарка участников проекта «Покупай пермское», где более 20 предприятий и брендов Прикамья представят свою продукцию: сувениры, изделия народных промыслов, деликатесы.

Примерно в 16:30 начнутся выступления группы «Гуарана» и DJ Vladislav Mosygin, будет организована работа аниматоров, детские площадки, состоятся розыгрыши призов от партнёров олимпиады.

Все мероприятия можно посетить бесплатно.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал значимость проведения подобных событий.

«Наш регион имеет все шансы стать одной из кулинарных столиц России. Для этого очень важно развивать компетенции в этой сфере и поднимать престиж профессии, чтобы жители и гости края могли насладиться в заведениях Прикамья гостеприимством, здоровой и вкусной едой», — отмечал глава Прикамья.

