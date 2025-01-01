Власти Кишертского округа Прикамья определились с суммой выплаты участникам СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Муниципалитет Кишертского округа Пермского края окажет финансовую поддержку участникам специальной военной операции. Единовременная выплата, предусмотренная для данной категории граждан, составит 100 тыс. руб. Данное решение было утверждено депутатами думы Кишертского муниципального округа. Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда местной администрации.

Как уточняет телеграм-канал «На местах», на получение данной выплаты имеют право как граждане Российской Федерации, так и иностранные граждане, подписавшие контракт о прохождении военной службы для участия в СВО через военный комиссариат Кишертского района и зачисленные в воинские части с 25 августа 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти Пермского муниципального округа приняли решение об увеличении в 2,5 раза единовременной выплаты для тех, кто заключает контракт на участие в специальной военной операции. С 1 сентября контрактники из муниципалитета будут получать 250 тыс. руб., вместо 100 тыс., которые платились ранее.

Кроме того, принято решение о повышении вознаграждения до 138 тыс. руб. для граждан, которые привлекают людей для подписания контракта с Минобороны. Ранее власти платили за это 50 тыс. руб.

