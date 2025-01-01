В Пермском округе в 2,5 раза подняли единовременные выплаты участникам СВО Военнослужащим будут выплачивать по 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского округа приняли решение об увеличении в 2,5 раза единовременной выплаты для тех, кто заключает контракт на участие в специальной военной операции.

С 1 сентября этого года контрактники из муниципалитета будут получать 250 тыс. руб., вместо 100 тыс., которые платились ранее.

Кроме того, принято решение о повышении вознаграждения до 138 тыс. руб. для граждан, которые привлекают людей для подписания контракта с Минобороны. Ранее власти платили за это 50 тыс. руб.

Как пишет телеграм-канал «На местах», соответствующие поправки утвердили депутаты думы Пермского муниципального округа на состоявшемся сегодня заседании.

Напомним, ранее депутаты думы Чердынского муниципального округа утвердили выплаты за помощь в привлечении граждан к заключению контракта. В той территории сумма выплаты за каждого завербованного и подписавшего контракт с Минобороны РФ будет составлять 50 тыс. руб., если контрактник прописан в Пермском крае, и 100 тыс. руб. за контрактников из других регионов.

