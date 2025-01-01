Ещё в одной территории Прикамья ввели выплаты за привлечение контрактников на СВО Жителям Чердыни будут платить от 50 до 100 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Чердынского муниципального округа утвердили выплаты за помощь в привлечении граждан к заключению контракта для участия в российской спецоперации. Сумма выплаты за каждого завербованного и подписавшего контракт с Минобороны РФ составит 50 тыс. руб., если контрактник прописан в Пермском крае, и 100 тыс. руб. за контрактников из других регионов.

Эти выплаты будут актуальны для правоотношений, начавшихся с 1 августа 2025 года, пишет телеграм-канал «На местах».

Самим контрактникам также полагается единовременная выплата в 100 тыс. руб. На сегодняшнем заседании депутаты продлили эту меру поддержки до конца 2025 года.

Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда администрации Чердынского округа.

Как писал ранее «Новый компаньон», единовременные выплаты участникам СВО ввели в Кочёво: жители, заключившие контракт, получат финансовую поддержку из местного бюджета по 15 тыс. руб. в качестве единовременной помощи. На получение подъёмных смогут претендовать жители округа, подписавшие контракт о военной службе в рядах Вооруженных сил РФ, начиная с 1 сентября 2025 года, с целью участия в СВО.





