Ещё в одной территории Прикамья ввели выплаты за привлечение контрактников на СВО
Жителям Чердыни будут платить от 50 до 100 тысяч рублей
Депутаты думы Чердынского муниципального округа утвердили выплаты за помощь в привлечении граждан к заключению контракта для участия в российской спецоперации. Сумма выплаты за каждого завербованного и подписавшего контракт с Минобороны РФ составит 50 тыс. руб., если контрактник прописан в Пермском крае, и 100 тыс. руб. за контрактников из других регионов.
Эти выплаты будут актуальны для правоотношений, начавшихся с 1 августа 2025 года, пишет телеграм-канал «На местах».
Самим контрактникам также полагается единовременная выплата в 100 тыс. руб. На сегодняшнем заседании депутаты продлили эту меру поддержки до конца 2025 года.
Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда администрации Чердынского округа.
