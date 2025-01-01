В Прикамье власти Кочёво начнут выплачивать участникам СВО по 15 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Участники СВО, призванные на военную службу из Кочёво, получат финансовую поддержку из местного бюджета. Муниципалитет выделит каждому 15 тыс. руб. в качестве единовременной помощи.

Согласно информации из телеграм-канала «На местах», на получение подъёмных смогут претендовать жители округа, подписавшие контракт о военной службе в рядах Вооруженных сил РФ, начиная с 1 сентября 2025 года, с целью участия в СВО.

Это решение утвердили депутаты Кочевской думы. Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда окружной администрации.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Кудымкарском округе местная дума приняла решение об увеличении финансовой поддержки участникам СВО. Теперь единовременная выплата составляет 100 тыс. руб. Эта материальная поддержка предназначена для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ и отправляющихся на СВО.

