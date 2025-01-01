В Прикамье власти Кочёво начнут выплачивать участникам СВО по 15 тысяч рублей
Участники СВО, призванные на военную службу из Кочёво, получат финансовую поддержку из местного бюджета. Муниципалитет выделит каждому 15 тыс. руб. в качестве единовременной помощи.
Согласно информации из телеграм-канала «На местах», на получение подъёмных смогут претендовать жители округа, подписавшие контракт о военной службе в рядах Вооруженных сил РФ, начиная с 1 сентября 2025 года, с целью участия в СВО.
Это решение утвердили депутаты Кочевской думы. Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда окружной администрации.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.