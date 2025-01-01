В Прикамье власти Кочёво начнут выплачивать участникам СВО по 15 тысяч рублей

выплата 10 тыс.рублей

Фото: vedtver.ru

Участники СВО, призванные на военную службу из Кочёво, получат финансовую поддержку из местного бюджета. Муниципалитет выделит каждому 15 тыс. руб. в качестве единовременной помощи.

Согласно информации из телеграм-канала «На местах», на получение подъёмных смогут претендовать жители округа, подписавшие контракт о военной службе в рядах Вооруженных сил РФ, начиная с 1 сентября 2025 года, с целью участия в СВО.

Это решение утвердили депутаты Кочевской думы. Финансирование выплат будет осуществляться из резервного фонда окружной администрации.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Кудымкарском округе местная дума приняла решение об увеличении финансовой поддержки участникам СВО. Теперь единовременная выплата составляет 100 тыс. руб. Эта материальная поддержка предназначена для граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ и отправляющихся на СВО. 

