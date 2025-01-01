Суд запретил работу банного комплекса на территории СНТ в Перми Клуб семейного отдыха Green Hill досаждал соседям Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы, выполняя судебное решение, остановили работу клуба семейного отдыха Green Hill. База, находящаяся в пермском м/р Южный на территории СНТ, включала в себя банный комплекс, спортивную площадку, беседки и мангальную зону, что предлагалось арендаторам для почасовой аренды. Подобные развлечения создавали серьезные неудобства для других членов СНТ. По сообщениям садоводов, посетители базы регулярно нарушали закон о тишине, устраивали шумные вечеринки с использованием микрофонов и громкой музыки.

Проверка контролирующих органов, инициированная жалобами граждан, установила, что владельцы базы отдыха использовали земельные участки не в соответствии с их целевым назначением. Им было выдано предписание об устранении нарушений, которое было проигнорировано. В результате был подан иск в суд, который обязал обоих индивидуальных предпринимателей прекратить коммерческую деятельность на территории их участков.

Исполнительные документы были переданы в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должники были уведомлены о возбуждении исполнительного производства и предупреждены о штрафных санкциях в случае несоблюдения запрета. Несмотря на заверения предпринимателей в том, что участки используются в личных целях, был зафиксирован факт нарушения прав соседей, что привело к взысканию исполнительского сбора с обоих должников. Дальнейшие проверки показали, что коммерческая деятельность Green Hill была прекращена. Исполнительное производство было завершено, однако контроль соблюдения решения суда может быть возобновлен в случае поступления новых жалоб, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

